Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Энергодару в Запорожской области из ствольной артиллерии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«На данный момент прозвучало не менее четырех взрывов», — уточнил он.

Рогов рассказал, что, по предварительным данным, украинские войска наносят удары по береговой линии Днепра.

До этого председатель комиссии ОП РФ заявил, что ВСУ атаковали беспилотником машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа в Запорожской области. Автомобиль находился возле подстанции и был выведен из строя. Никто из сотрудников при налете не пострадал.

Кроме того, 5 июля украинский дрон попытался атаковать подстанцию скорой помощи в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР), но зацепился за дерево. По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ВСУ атаковали школу в ЛНР.