Три человека пострадали при ударе дрона по предприятию в Шебекино

Гладков: при атаке дрона ВСУ в Шебекино пострадали три человека

При ударе беспилотника по предприятию в Шебекино Белгородской области пострадали три человека. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, двое из пострадавших — сотрудники МЧС, тушившие возгорание, третий — работник водоканала, самостоятельно обратившийся за медпомощью. Состояние одного пациента медики оценивают как тяжелое, у двоих — средней тяжести. Пожар на предприятии полностью потушили.

Он добавил, что еще дрон повредил частный дом в городе, легковой автомобиль на трассе Шамино — Архангельское и ЛЭП в селе Архангельское.

Накануне в селе Ясные Зори Белгородского района украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие, пострадали мирные жители. Ранения и травмы получили семь человек. Пятеро пострадавших были доставлены в Октябрьскую районную больницу.

За ночь с 4 на 5 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями 13 регионов. Наибольшее число целей зафиксировано над Воронежской (34), Брянской (11), Белгородской и Саратовской (по 9) областями.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.