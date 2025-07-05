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Украинских военных разместили в одной из школ Сум

ТАСС: солдат ВСУ разместили в школе №16 в Сумах
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РИА «Новости»

Украинских военных разместили в школе №16 в Сумах. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Здание школы №16 в Сумах (ул. Шишкина, 12) используется для плетения маскировочных сетей, сбора иных средств двойного назначения для украинской армии и размещения части личного состава ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, в Сумах фиксируется отток населения, люди продают жилье и переезжают в другие регионы. Украинцы пытаются уехать из города преимущественно своими силами. Источники отмечают, что уезжающие отказываются сдавать жилье украинским военнослужащим, на что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются в социальных сетях. Также жители Сумской области массово сдают и распродают офисные и складские помещения.

1 июля американский портал TWZ сообщил, что украинская армия оказалась не готова отражать наступление ВС России под Сумами. В публикации уточняется, что вместо подготовленных оборонительных позиций ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников.

Ранее российские войска открыли прямую дорогу на Сумы.

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