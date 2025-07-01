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В США рассказали о серьезных проблемах ВСУ в Сумской области

TWZ: ВСУ оказались не готовы к обороне под Сумами
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Anatolii Stepanov/Reuters

Украинская армия оказалась не готова отражать наступление ВС России под Сумами. Об этом пишет американский портал TWZ.

«Вместо подготовленных оборонительных позиций под Сумами, ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников», — говорится в сообщении.

Портал приводит слова неназванного солдата ВСУ, который заявил, что украинские позиции под Сумами как будто «подготовлены для прохода танковых колон» ВС России.

До этого в силовых структурах рассказали, что ВСУ бросают штурмовые группы в бессмысленные атаки в Сумской и Харьковской областях, которые не приносят стратегического успеха.

Газета Financial Times заявила, что Вооруженные силы Украины близки к истощению, без существенной военной поддержки их силы закончатся через полгода. Издание отмечает, что на закрытых встречах лидеры стран Запада все чаще обсуждают прекращение огня между сторонами. Европейские лидеры во время визита на Украину уловили ухудшение настроений в Киеве.

Ранее российский офицер с помощью гранаты взорвал пулеметный расчет ВСУ.

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