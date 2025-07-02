Mash: ВС РФ выбили ВСУ из Юнаковки и открыли прямую дорогу на Сумы

Российские военные выбили из села Юнаковка в Сумской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и открыли себе прямую дорогу на Сумы. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, это удалось сделать бойцам 11-й и 83-й бригад ВДВ. Сообщается, что украинские солдаты прятались в подвалах, канавах и даже в шалашах на деревьях, но это не помешало военным РФ выбить их из населенного пункта.

Как пишет Mash, штурм Юнаковки, которая был стратегической высотой и самым укрепленным пунктом на пути к Сумам, длился 38 дней. После взятия села под контроль российских военных перешла прямая трасса, ведущая из Суджи в Сумы. Авторы канала отметили, что следующий населенный пункт на пути российских десантников — Кияница.

Официальной информации о выбивании противника из Юнаковки не поступало.

До этого Telegram-канал Condottiero сообщал, что село Юнаковка превратилось в братскую могилу для сотен солдат ВСУ. Несмотря на ежедневные потери, командование украинской армии не собирается сдаваться и бросает в бой резервы из второго и третьего эшелона для укрепления обороны.

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.