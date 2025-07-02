На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы

Mash: ВС РФ выбили ВСУ из Юнаковки и открыли прямую дорогу на Сумы
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные выбили из села Юнаковка в Сумской области бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и открыли себе прямую дорогу на Сумы. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, это удалось сделать бойцам 11-й и 83-й бригад ВДВ. Сообщается, что украинские солдаты прятались в подвалах, канавах и даже в шалашах на деревьях, но это не помешало военным РФ выбить их из населенного пункта.

Как пишет Mash, штурм Юнаковки, которая был стратегической высотой и самым укрепленным пунктом на пути к Сумам, длился 38 дней. После взятия села под контроль российских военных перешла прямая трасса, ведущая из Суджи в Сумы. Авторы канала отметили, что следующий населенный пункт на пути российских десантников — Кияница.

Официальной информации о выбивании противника из Юнаковки не поступало.

До этого Telegram-канал Condottiero сообщал, что село Юнаковка превратилось в братскую могилу для сотен солдат ВСУ. Несмотря на ежедневные потери, командование украинской армии не собирается сдаваться и бросает в бой резервы из второго и третьего эшелона для укрепления обороны.

Ранее Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами