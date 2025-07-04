Жители Сумской области массово сдают и распродают офисные и складские помещения. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на украинских сайтах опубликованы сотни объявлений о продаже в Сумской области офисных и складских помещений, а также готового бизнеса. Так, в городе Ахтырка за 1,1 миллиона гривен (2 миллиона рублей) продается магазин. Как отмечает РИА Новости, в Ромнах и Конотопе аренда торговой площади стоит 10 тысяч гривен (18 тысяч рублей), с возможностью покупки помещения по договорной цене. В Сумах аренда обойдется в 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).

Торговые центры в свою очередь ищут новых арендаторов на пустующие площади и целые этажи: ТЦ «Березка» и Ekomarket в Сумах, ТЦ «Маяк» и «Магнит» в Конотопе. В Ахтырке пытаются сдать в аренду целый городской рынок.

Офисные помещения также активно размещают в объявлениях об аренде. Например, в Сумах за день появилось три новых предложения на улице Герасима Кондратьева.

1 июля американский портал TWZ сообщил, что украинская армия оказалась не готова отражать наступление ВС России под Сумами. В публикации уточняется, что вместо подготовленных оборонительных позиций ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников.

Ранее Трамп высказался о продвижении ВС РФ в Сумской области.