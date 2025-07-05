Российские силы ПВО предотвратили атаку украинских дронов на Москву

Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО двух БПЛА, летевших в сторону Москвы

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских дрона, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков [беспилотников] работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении, опубликованном в 9:45 мск.

В ночь на 5 июля в небе над регионами РФ уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). По данным российского министерства обороны, один из дронов ликвидировали в Московском регионе.

26 июня Собянин сообщил, что системы ПВО ночью сбили два украинских беспилотника, летевших к российской столице. Впоследствии в Telegram-канале «Осторожно, Москва» появилась информация, что обломки БПЛА упали во дворе жилого комплекса «Середневский лес» в Новой Москве. В результате стоявший здесь автомобиль Nissan получил повреждения — у него оказалось разбито стекло. На место происшествия выезжали сотрудники профильных служб.

24 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об атаке украинского БПЛА на многоквартирный дом в Красногорске. На этом фоне в квартире на 17-м этаже произошел пожар, его площадь составила около 20 квадратных метров.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадали семь человек.