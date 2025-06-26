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Обломки сбитого беспилотника упали на припаркованный Nissan в Новой Москве

В Новой Москве оцепили территорию с автомобилем, на который упал сбитый БПЛА
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Новой Москве оцепили территорию с автомобилем Nissan после попадания обломков БПЛА, сбитого ночью. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Обломки упали во дворе ЖК «Середневский лес» ночью во время отражения атаки. Одна припаркованная машина получила повреждения, разбито стекло. Сейчас территория оцеплена, место осмотрели силовики», — сообщает канал.

Мэр Сергей Собянин ночью сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации еще одного дрона противника, летевшего к Московскому региону.

Градоначальник отметил, что дрон сбили средства ПВО . Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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