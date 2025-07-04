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Семь жителей белгородского села пострадали во время атаки ВСУ

Гладков: семь жителей села Ясные Зори пострадали во время атаки украинского БПЛА
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В селе Ясные Зори Белгородского района украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие, пострадали мирные жители. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Ранения и травмы получили семь человек. Пятеро пострадавших были доставлены в Октябрьскую районную больницу.

«Еще двоих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в Майскую амбулаторию», — уточнил он.

После оказания первой помощи всех пострадавших доставят в больницу №2 Белгорода.

Незадолго до этого украинские беспилотники атаковали коммерческий объект и два частных дома в селах Таврово и Никольское Белгородского района. Помимо этого, повреждения получили три машины, припаркованные рядом с местом атаки.

2 июля в Белгородской области в районе села Чайка два мирных жителя пострадали при детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, женщина получила черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины.

Ранее украинские БПЛА ударили по инфраструктурному объекту связи под Белгородом.

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