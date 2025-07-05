В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области!» — написал врио главы региона.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили на территорией ряда муниципалитетов несколько беспилотников. По предварительным данным, в результате попытки атаки пострадавших и разрушений нет.

Также губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в небе над регионом сбили три дрона. На месте происшествия работали экстренные службы.

Днем 4 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в результате атаки украинских беспилотников повреждены семь многоэтажек, 14 частных домов и 11 социальных объектов. По его словам, в основном в зданиях разбиты окна, в двух домах пострадали кровля и конструкции.

Ранее в Татарстане объявили опасность атаки беспилотников.