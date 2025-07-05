Над Смоленской областью сбили еще три беспилотника

Губернатор Анохин: еще три БПЛА сбиты в Смоленской области

Еще три украинских беспилотника были сбиты в небе над Смоленской областью. Об этом губернатор региона Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале.

«В Смоленской области силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») были сбиты еще три беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы», — поделился Анохин.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что силы ПВО уничтожили на территорией ряда муниципалитетов региона несколько беспилотников.

В Минобороны РФ сообщали, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, в период с 20:00 мск по 23:00 мск над Белгородской областью уничтожили 28 беспилотников. Еще шесть дронов сбили над территорией Брянской области. Также системы ПВО ликвидировали три аппарата над Курской областью, отметили в министерстве.

Ранее в Белгородской области в результате обстрела была разрушена историческая ж/д станция.