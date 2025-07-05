Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили на территорией ряда муниципалитетов Воронежской области несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется». — написал глава региона.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, в период с 20:00 мск по 23:00 мск над Белгородской областью уничтожили 28 беспилотников. Еще шесть дронов сбили над территорией Брянской области. Также системы ПВО ликвидировали три аппарата над Курской областью, отметили в министерстве.

Помимо этого, по информации Минобороны, над территорией Орловской области сбили два украинских беспилотника. При этом по одному дрону уничтожили над Смоленской, Воронежской и Тверской областями, подчеркнули в ведомстве.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Белгородской области.