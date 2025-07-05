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Над Ленинградской областью сбили БПЛА

Губернатор Дрозденко: силы ПВО сбили дрон над Тосненским районом Ленобласти
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Тосненским районом Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне вечером в аэропорту Санкт-Петербурга (Пулково) были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации оборонного ведомства, в период с 20:00 мск по 23:00 мск над Белгородской областью уничтожили 28 дронов. Еще шесть БПЛА ликвидировали над Брянской областью. Также системы ПВО сбили три аппарата над Курской областью, два беспилотника — над Орловской областью. При этом по одному дрону уничтожили над Смоленской, Воронежской и Тверской областями, заявили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в новых налетах на Ижевск ВСУ применили аналог БПЛА «Герань».

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