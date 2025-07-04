На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В новых налетах на Ижевск Украина применила аналог «Герани»

ВСУ применили аналог «Герани» для удара по Ижевску
true
true
true
close
chacklun/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Для новой атаки на Ижевск Украина использовала новый дрон, напоминающий аналог российских «Гераней». Об этом сообщает «Военная хроника».

Беспилотник имеет подобие V-образного оперения. БПЛА издает звук, напоминающий шум немецкого ДВС Limbach 550E. Вероятно, Киев наладил собственное производство «геранеподобных» БПЛА, полагает источник.

«Корпус явно заводской геометрии», — говорится в сообщении.

Утром 4 июля в ряде населенных пунктов и районов Удмуртии объявили опасность атаки украинских БПЛА. В том числе сирены сработали в Ижевске, при этом в местном аэропорту ввели ограничения на использование воздушного пространства.

3 июля два дрона ВСУ атаковали техническое сооружение на территории Удмуртии. Один из беспилотников был уничтожен до того, как достиг цели. Но второму БПЛА удалось нанести удар по объекту. Лечение после вражеской атаки проходят более 30 пострадавших.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Ижевск с помощью беспилотника «Чаклун».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами