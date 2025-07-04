В новых налетах на Ижевск Украина применила аналог «Герани»

Для новой атаки на Ижевск Украина использовала новый дрон, напоминающий аналог российских «Гераней». Об этом сообщает «Военная хроника».

Беспилотник имеет подобие V-образного оперения. БПЛА издает звук, напоминающий шум немецкого ДВС Limbach 550E. Вероятно, Киев наладил собственное производство «геранеподобных» БПЛА, полагает источник.

«Корпус явно заводской геометрии», — говорится в сообщении.

Утром 4 июля в ряде населенных пунктов и районов Удмуртии объявили опасность атаки украинских БПЛА. В том числе сирены сработали в Ижевске, при этом в местном аэропорту ввели ограничения на использование воздушного пространства.

3 июля два дрона ВСУ атаковали техническое сооружение на территории Удмуртии. Один из беспилотников был уничтожен до того, как достиг цели. Но второму БПЛА удалось нанести удар по объекту. Лечение после вражеской атаки проходят более 30 пострадавших.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Ижевск с помощью беспилотника «Чаклун».