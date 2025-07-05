Губернатор Ленинградской области сообщил об отражении атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку БПЛА в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, дрон уничтожили над Гатчинским округом. Чиновник заявил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Он добавил, что в регионе сохраняется воздушная опасность. В связи с этим в аэропорту Санкт-Петербурга (Пулково) были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Незадолго до этого в министерстве обороны РФ сообщили, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации оборонного ведомства, в период с 20:00 мск по 23:00 мск над Белгородской областью уничтожили 28 дронов. Еще шесть БПЛА ликвидировали над Брянской областью. Также системы ПВО сбили три аппарата над Курской областью, два беспилотника — над Орловской областью. При этом по одному дрону уничтожили над Смоленской, Воронежской и Тверской областями, заявили в Минобороны.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.