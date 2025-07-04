Над семью регионами России сбили 42 украинских беспилотника

Над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в период с 20:00 мск по 23:00 мск над Белгородской областью уничтожили 28 беспилотников. Еще шесть дронов сбили над территорией Брянской области. Также системы ПВО ликвидировали три аппарата над Курской областью, отметили в министерстве.

Помимо этого, по информации Минобороны, над территорией Орловской области сбили два украинских беспилотника. При этом по одному дрону уничтожили над Смоленской, Воронежской и Тверской областями, подчеркнули в ведомстве.

Вечером 4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в городе Шебекино, в результате чего пострадали два человека. По его словам, одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, второй получил медицинскую помощь на месте и был отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее в Белгородской области в результате обстрела была разрушена историческая ж/д станция.