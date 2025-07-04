Украинские беспилотники пытались атаковать четыре региона РФ

МО: средства ПВО за два часа сбили 16 беспилотников ВСУ над территорией России

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

С 16:00 до 18:00 по московскому времени 11 БПЛА были сбиты над Брянской областью, три — над Рязанской и по 1 беспилотнику — над Смоленской и Орловской областями.

Сегодня Telegram-канал «Военная хроника» писал, что в ходе недавней атаки на Ижевск Украина использовала новый дрон, напоминающий аналог российских «Гераней». Беспилотник имеет подобие V-образного оперения. БПЛА издает звук, похожий на шум немецкого ДВС Limbach 550E. Вероятно, Киев наладил собственное производство «геранеподобных» БПЛА, полагает источник канала.

3 июля два дрона Вооруженных сил Украины атаковали техническое сооружение на территории Удмуртии. Один из беспилотников был уничтожен до того, как достиг цели. Но второму БПЛА удалось нанести удар по объекту. Лечение после вражеской атаки проходят более 30 пострадавших.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать Ижевск с помощью беспилотника «Чаклун».