Украинский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ нанес удар по предприятию в Шебекино, пострадали два человека

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданское предприятие в городе Шебекино, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, второй получил медицинскую помощь на месте и был отправлен на амбулаторное лечение.

Из-за детонации дрона на территории предприятия начался пожар. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. Мероприятиями по тушению огня руководит начальник ГУ МЧС Сергей Потапов.

Гладков добавил, что транспорт привезет из Белгорода воду для тушения пожара.

Сегодня в селе Ясные Зори Белгородского района украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие, пострадали мирные жители. Ранения и травмы получили семь человек. Пятеро пострадавших были доставлены в Октябрьскую районную больницу.

2 июля в Белгородской области в районе села Чайка два мирных жителя пострадали при детонации беспилотника ВСУ. По словам Гладкова, женщина получила черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины.

Ранее в Белгородской области в результате обстрела была разрушена историческая ж/д станция.