Украинские беспилотники сбили над двумя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В период с 13:00 до 16:00 по московскому времени семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены над Брянской областью и пять — над Орловской.

При этом с 11:00 до 13:00 мск системы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников — 13 над Брянской областью и один — над Белгородской.

Средства ПВО за сегодняшнюю ночь уничтожили над Россией почти полсотни беспилотников. По данным оборонного ведомства, 26 беспилотников было сбито над Ростовской областью, еще 12 дронов — над Курской. Над территорией Белгородского региона зафиксировано поражение шести аппаратов, в Орловской области — еще трех. Сообщается, что еще один беспилотник был уничтожен над Липецкой областью.

Всего за неделю российские средства ПВО сбили семь британских крылатых ракет Storm Shadow, шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, одну украинскую ракету «Нептун», 36 управляемых авиабомб и 1172 БПЛА самолетного типа.

Ранее российский «Кинжал» уничтожил заводы по производству FPV-дронов в Киеве.