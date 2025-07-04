Небо над Киевом затянуло дымом после атак

«Страна.ua»: небо над Киевом затянуло дымом после массированного удара ВС РФ

Небо над Киевом затянуло дымом после массированного удара ВС РФ. Кадры из города приводит «Страна.ua».

Местные порталы сообщают о резком превышении нормы содержания вредных веществ и тяжелых частиц в воздухе в 16 раз.

До этого сообщалось, что для ударов по украинской столице использовались 100 БПЛА, до семи баллистических ракет «Искандер-М», 4 крылатые ракеты «Искандер-К» и два «Кинжала».

Целью ударов были названы энергетические объекты и два аэродрома. По данным украинской стороны, в городе произошло около 20 прилетов.

Сообщается, что на территории поврежденного аэродрома Жуляны, предположительно, расположен позиционный район ЗРК Patriot. Также сообщается о поражении объектов энергетической инфраструктуры.

«Украинские железные дороги» сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры столицы республики. Местные новостные порталы сообщают о резком ухудшении качества воздуха на юге Киева до уровня в 16 раз выше нормы.

Ранее в Одессе заявили о повреждении портовой инфраструктуры в результате атаки ВС РФ.