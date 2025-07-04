Военный эксперт высказался об ударе «Кинжалом» по Киеву

Удар российской армии по военным объектам в Киеве с помощью ракетного комплекса «Кинжал» является предупреждением для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и ее граждан последует неминуемое наказание», — заявил он.

По словам Рогова, российские военные нанесли высокоточные удары по военным объектам в Киеве. Он подчеркнул, что действия ВС РФ приближают наступление мира на южнорусских землях.

4 июля украинское издание «Страна.ua» писало, что небо над Киевом затянуло дымом после массированного удара ВС РФ. Местные порталы сообщали о резком превышении нормы содержания вредных веществ и тяжелых частиц в воздухе в 16 раз.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Россия нанесла «один из самых масштабных воздушных ударов» по целям на Украине. По его словам, российские военные применили 550 дронов и ракет. Он отметил, что Киев стал «главной мишенью этого удара».

Ранее в Польше заявили о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки ВС РФ.