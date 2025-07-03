В Одессе заявили о повреждении портовой инфраструктуры в результате атаки ВС РФ

Портовая инфраструктура Одессы получила повреждения в результате удара, который нанес оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер». Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сообщает украинское издание «Общественное».

«По припортовой инфраструктуре был нанесен удар баллистической кассетной ракетой», — сказал он.

Незадолго до этого сообщалось, что в Одессе произошли мощные взрывы. По информации украинского издания, «Страна.ua», в городе был зафиксирован прилет баллистических ракет.

Также 3 июля здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) получило повреждения в результате взрыва в Полтаве.

В ночь на 29 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и Telegram-каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской теплоэлектростанции, аэродрому Кульбакино, а также нефтеперерабатывающим заводам в Кременчуге и Дрогобыче.

Ранее на Западе раскрыли потери Украины в конфликте с Россией.