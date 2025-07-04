В Польше заявили о повреждении здания посольства в Киеве из-за атаки ВС РФ

Сикорский заявил о повреждении здания посольства Польши в Киеве

Здание консульского отдела посольства Польши в Киеве якобы получило повреждения в результате нанесенных по украинской столице ударов Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в соцсети Х.

«Повреждено здание консульского отдела посольства», — заявил глава польского МИД.

Сикорский добавил, что уже поговорил с польским послом Петром Лукасевичем, по его словам, никто не пострадал. Глава МИД Польши подчеркнул, что «Украине срочно нужны средства ПВО».

При этом каких-либо доказательств своих слов о повреждении здания польского посольства в Киеве Сикорский не привел.

Незадолго до этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что небо над Киевом затянуло дымом после массированного удара ВС РФ. Местные порталы сообщали о резком превышении нормы содержания вредных веществ и тяжелых частиц в воздухе в 16 раз.

Как рассказали российские военкоры, для ударов по украинской столице использовались 100 БПЛА, до семи баллистических ракет «Искандер-М», четыре крылатые ракеты «Искандер-К» и два «Кинжала».

Целью ударов были названы энергетические объекты и два аэродрома. По данным украинской стороны, в городе произошло около 20 прилетов.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.