Минобороны РФ отчиталось о результатах работы средств ПВО за неделю

За неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь британских крылатых ракет Storm Shadow, а также шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, военным удалось сбить одну украинскую ракету «Нептун», 36 управляемых авиабомб и 1172 беспилотников самолетного типа.

Средства ПВО за сегодняшнюю ночь уничтожили над Россией почти полсотни беспилотников. По данным оборонного ведомства, 26 беспилотников было сбито над Ростовской областью, еще 12 дронов — над Курской. Над территорией Белгородского региона зафиксировано поражение шести аппаратов, в Орловской области — еще трех. Сообщается, что еще один беспилотник был сбит над Липецкой областью.

В Сергиевом Посаде после атак дронов ВСУ оказались обесточены шесть микрорайонов. В Азове Ростовской области украинские беспилотники повредили пять многоквартирных и два частных дома, после чего глава города Дмитрий Устименко ввел локальный режим ЧС.

Ранее российский «Кинжал» уничтожил заводы по производству FPV-дронов в Киеве.