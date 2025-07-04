Российский «Кинжал» уничтожил заводы по производству FPV-дронов в Киеве

Минобороны РФ сообщило, что сегодня ночью в Киеве был нанесен массированный удар аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по украинским предприятиям, изготавливающим FPV-дроны. Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.

В МО РФ уточнили, что также была уничтожена инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода.

В российском оборонном ведомстве ранее сообщали, что средства ПВО за сегодняшнюю ночь сбили над РФ почти полсотни беспилотников. По данным оборонного ведомства, 26 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, еще 12 дронов — над Курской областью. Над территорией Белгородского региона зафиксировано поражение шести аппаратов, в Орловской области — еще трех. Сообщается, что еще один БПЛА был сбит над Липецкой областью.

Так, Сергиевом Посаде сегодня после атак дронов ВСУ обесточены шесть микрорайонов. В Азове Ростовской области украинские беспилотники повредили 5 многоквартирных и 2 частных дома. После чего, глава города Дмитрий Устименко ввел локальный режим ЧС.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.