В двух российских регионах уничтожили 14 дронов ВСУ

Минобороны РФ: в Брянской и Белгородской областях сбили 14 беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11:00 до 13:00 мск перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на российской территории с помощью дронов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены <...> 13 БПЛА над территорией Брянской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

Также ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он рассказал, что в результате атаки никто из жителей не пострадал. Сейчас на местах возможного падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных и экстренных служб, к текущему моменту они не выявили никаких разрушений.

4 июля Минобороны РФ заявило, что системы ПВО с 8:00 до 11:00 мск ликвидировали шесть беспилотников ВСУ. Их уничтожили в воздушном пространстве Белгородской, Самарской областей и Удмуртии.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских БПЛА пострадали два человека.