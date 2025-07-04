Над Россией за ночь сбили почти полсотни беспилотников

Минобороны РФ сообщило, что силами противоракетной обороны (ПВО) за ночь было сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщил официальный Telegram-канал ведомства.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, 26 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, еще 12 дронов — над Курской областью. Над территорией Белгородского региона зафиксировано поражение шести аппаратов, в Орловской области — еще трех. Сообщается, что еще один БПЛА был сбит над Липецкой областью.

Предыдущей ночью над территорией РФ сбили 69 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ): 27 дронов уничтожили в Белгородской области, 22 беспилотника сбили над территорией Воронежской области, десять БПЛА — над территорией Липецкой области, 8 дронов были уничтожены в Курской области и еще два — над Крымом.

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