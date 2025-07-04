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Над Россией за ночь сбили почти полсотни беспилотников

Минобороны: силами ПВО за ночь было сбито 48 украинских дронов над регионами РФ
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что силами противоракетной обороны (ПВО) за ночь было сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщил официальный Telegram-канал ведомства.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, 26 беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, еще 12 дронов — над Курской областью. Над территорией Белгородского региона зафиксировано поражение шести аппаратов, в Орловской области — еще трех. Сообщается, что еще один БПЛА был сбит над Липецкой областью.

Предыдущей ночью над территорией РФ сбили 69 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ): 27 дронов уничтожили в Белгородской области, 22 беспилотника сбили над территорией Воронежской области, десять БПЛА — над территорией Липецкой области, 8 дронов были уничтожены в Курской области и еще два — над Крымом.

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