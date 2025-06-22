В КГБ Белоруссии рассказали, как организуют обмены пленными между РФ и Украиной

В КГБ Белоруссии сообщили, что через Минск прошло 38 обменов между РФ и Украиной

При помощи Белоруссии РФ и Украина уже 38 раз обменялись пленными. Об этом сообщает БелТа со ссылкой на председателя КГБ республики Ивана Тертеля.

Он напомнил, что «обменные операции» начались 21 сентября 2022 года. Во время них стороны обменивались военнопленными, гражданским населением и детьми.

Тертель отметил, что, содействуя этим процессам, Белоруссия придерживается четырех принципов:

для нее нет чужих людей ни с какой из сторон;



нужно относиться с пониманием к трагедии и боли людей, которых обменивают;



все организационные просьбы Москвы и Киева Минск всегда обязательно выполняет;



необходимо создать максимально благоприятные условия.

«Надо сказать, что это очень тяжелая работа, в том числе для участников этих операций со стороны Беларуси. Прежде всего в психологическом плане... Физически даже тяжело работать, когда сутками необходимо эти операции выполнять», — признался председатель КГБ.

Он добавил, что Белоруссия оказывает раненым медицинскую помощь.

В июне российская и украинская стороны начали бессрочные санитарные обмены. Стороны также обменялись группами военнослужащих. В Минобороны России выразили сожаление, что «украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова».

Ранее Минобороны РФ показало вернувшихся из плена военнослужащих.