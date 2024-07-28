В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге на Невском рейде завершился Главный военно-морской парад, посвященный Дню Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в параде принимали участие 25 кораблей и катеров, подводная лодка и парусники. Также в мероприятии приняли участие более 2500 военнослужащих. Парад принимал верховный главнокомандующий и президент РФ Владимир Путин. О готовности к началу парада президенту доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

По информации агентства, во время парада были зажжены факелы Ростральных колонн. Они также будут гореть вечером когда в Санкт-Петербурге должен состояться праздничный салют.

До этого Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота.

Президент также отметил, что современные вооружения постоянно пополняют российский флот.

Ранее в Совфеде назвали РФ одной из ведущих морских держав мира.