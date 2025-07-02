Атомная подлодка «Омск» вернулась в пункт базирования

Атомная подводная лодка «Омск» прибыла в пункт базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке после выполнения задач в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«Командующий подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением задач боевой службы и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка», — говорится в сообщении.

Варфоломеев отметил, что экипаж в очередной раз продемонстрировал профессионализм и высокую боеготовность, тогда как техника и вооружение подтвердили свою надежность.

После поздравления контр-адмирал вручил ведомственные награды и грамоты военнослужащим. Помимо этого, четверым военнослужащим были вручены погоны с присвоением очередных воинских званий.

До этого атомные подлодки «Омск» и «Новосибирск» вместе с береговым ракетным комплексом «Бастион» Тихоокеанского флота в ходе арктической экспедиции «Умка-2022» выполнили пуски крылатых ракет «Гранит» и «Оникс» из надводного положения.

В свою очередь атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 885А «Борей-А» «Князь Олег» и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск», совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Ранее крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы в Тихом океане.