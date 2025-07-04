Кимаковский: российские войска взяли в «огневой мешок» Димитров в ДНР

Вооруженные силы РФ зачистили от ВСУ карман между населенными пунктами Малиновка и Миролюбовка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

По его словам, российские войска выровняли линию фронта и взяли населенный пункт Димитров в ДНР в «огневой мешок».

2 июля взвод чиновников из отряда «Тигр» отказался покидать зону проведения специальной военной операции, несмотря на гибель своего командира вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Уточняется, что командир погиб за две недели до окончания контракта военнослужащих.

О гибели Сергея Ефремова стало известно в феврале этого года. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя РФ.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее сообщалось, что отец вынес раненого сына с поля боя в зоне СВО.