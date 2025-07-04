На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли в «огневой мешок» Димитров в ДНР

Кимаковский: российские войска взяли в «огневой мешок» Димитров в ДНР
true
true
true
close
Минобороны России

Вооруженные силы РФ зачистили от ВСУ карман между населенными пунктами Малиновка и Миролюбовка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

По его словам, российские войска выровняли линию фронта и взяли населенный пункт Димитров в ДНР в «огневой мешок».

2 июля взвод чиновников из отряда «Тигр» отказался покидать зону проведения специальной военной операции, несмотря на гибель своего командира вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Уточняется, что командир погиб за две недели до окончания контракта военнослужащих.

О гибели Сергея Ефремова стало известно в феврале этого года. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя РФ.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее сообщалось, что отец вынес раненого сына с поля боя в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами