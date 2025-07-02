На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец вынес раненого сына с поля боя в зоне СВО

Боец ВС РФ преодолел 5 км под огнем, спасая получившего ранение сына
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне специальной военной операции отец спас своего раненого сына, вынеся его с поля боя под вражеским огнем. Об этом сообщает портал Gorobzor.ru.

Сержант с позывным «Шеф» был призван осенью 2022 года, а в декабре 2023-го на фронт отправился его отец с позывным «Инзер». В июле 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Угледара «Шеф» подорвался на мине и получил тяжелое ранение.

Отец, участвовавший в эвакуационной группе, обнаружил сына и 5 километров нес его на руках по опасной местности под непрекращающимся огнем противника. По данным источника, все участники операции остались живы.

Историю спасения описал в стихах сослуживец «Инзера» — боец с позывным «Гиря». Произведение вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный в апреле 2025 года.

«Это стихотворение для бойца с позывным «Инзер». Он с тремя бойцами вывел с поля боя сына и еще трех раненых», — пояснил автор.

2 июля глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что боец Вооруженных сил России с позывным «Кузьмич» из-за ранения лишился ноги и зрения, но смог покинуть поле боя.

Ранее российские хирурги восстановили лицо участнику СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами