Отец вынес раненого сына с поля боя в зоне СВО

В зоне специальной военной операции отец спас своего раненого сына, вынеся его с поля боя под вражеским огнем. Об этом сообщает портал Gorobzor.ru.

Сержант с позывным «Шеф» был призван осенью 2022 года, а в декабре 2023-го на фронт отправился его отец с позывным «Инзер». В июле 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Угледара «Шеф» подорвался на мине и получил тяжелое ранение.

Отец, участвовавший в эвакуационной группе, обнаружил сына и 5 километров нес его на руках по опасной местности под непрекращающимся огнем противника. По данным источника, все участники операции остались живы.

Историю спасения описал в стихах сослуживец «Инзера» — боец с позывным «Гиря». Произведение вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный в апреле 2025 года.

«Это стихотворение для бойца с позывным «Инзер». Он с тремя бойцами вывел с поля боя сына и еще трех раненых», — пояснил автор.

2 июля глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что боец Вооруженных сил России с позывным «Кузьмич» из-за ранения лишился ноги и зрения, но смог покинуть поле боя.

Ранее российские хирурги восстановили лицо участнику СВО.