Отряд российских чиновников отказался покидать фронт после гибели командира

Взвод чиновников из отряда «Тигр» отказался покидать зону проведения специальной военной операции, несмотря на гибель своего командира вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. Об этом рассказал в интервью Ura.ru заместитель полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке генерал-лейтенант запаса Михаил Каган.

По его словам, командир погиб за две недели до окончания контракта военнослужащих.

После гибели Ефремова Каган взял на себя командование бойцами. Он согласовал это с полномочным представителем президента, после чего руководил всем отрядом 1,5 месяца — до прибытия постоянного командира.

Генерал добавил, что у его сослуживцев к тому моменту тоже истекал контракт, однако все они, узнав, что он остается, отказались уезжать домой.

Бойцы заявили Кагану, что если он остается, то и они останутся. При этом большинство мужчин во взводе были чиновники, которые никогда не имели боевого опыта, отметил генерал.

О гибели Сергея Ефремова стало известно в феврале этого года. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя РФ.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

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