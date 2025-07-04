Жителей Удмуртии предупредили об угрозе атаки беспилотников

Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в ряде населенных пунктов и районов Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, сирены сработали в Ижевске и еще нескольких городах.

«Это не учебная тревога, опасность существует. Все руководители социальных объектов, предприятий знают, что делать», — подчеркнул Бречалов.

Он призвал жителей региона не паниковать и отметил, что власти находятся в полной готовности.

Утром 4 июля в аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим пассажиров предупредили о возможной корректировке расписания отправки и прибытия самолетов.

В министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 4 июля в российских регионах сбили 48 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников — 26 — уничтожили в Ростовской области. Еще 12 дронов ликвидировали над территорией Курской области, шесть — в небе над Белгородской областью и три — в Орловской области. В Липецкой области, в свою очередь, нейтрализовали один летательный аппарат.

Ранее тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за атаки украинских БПЛА.