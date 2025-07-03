Взрывы прозвучали в Одессе

В Одессе раздались мощные взрывы. Об этом информирует издание «Страна.ua».

Согласно оперативным данным, в городе был зафиксирован прилет баллистических ракет. Отмечается, что российские войска могли атаковать порт.

Утром 3 июля сообщалось, что в Одессе раздались взрывы. В городе работали системы противовоздушной обороны. Предположительно, Одессу со стороны моря атаковало большое количество беспилотных летательных аппаратов.

Также в четверг здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) получило повреждения в результате взрыва в Полтаве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинских диверсантов назвали причастными к атакам на аэродром в Калужской области.