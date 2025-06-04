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На Западе раскрыли потери Украины в конфликте с Россией

Le Monde: потери Украины в конфликте составили 400 тысяч солдат ВСУ
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Violeta Santos Moura/Reuters

Потери украинской стороны в течение конфликта с Россией составили около 400 тысяч военных ВСУ. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на данные американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«Согласно исследованию Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Вашингтон), опубликованному во вторник, в результате войны на Украине погибло или было <…> 400 000 человек с украинской стороны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что безвозвратные потери украинской стороны в конфликте составили от 60 000 до 100 000 украинских солдат.

До этого военный обозреватель Влад Шлепченко заявлял, что Киев не понимает, какие потери понесет, когда Вооруженные силы России пройдут полосы обороны, которые оборудовались 10 лет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах по местам запуска украинских БПЛА.

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