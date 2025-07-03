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В США высказались о прекращении военной помощи Украине

TWZ: на Украине из-за ограничения поставок оружия США назревает катастрофа
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Украину ждут катастрофические последствия на фоне ограничения поставок оружия со стороны США. Об этом пишет американское издание TWZ.

«Исходя из списка оружия, самой большой проблемой для Украины станет защита ее неба от постоянного натиска российских ракет и беспилотников», — говорится в публикации.

Отмечается, что решение США «остановить поток оружия на Украину было принято на фоне того, что Россия оказывает мощное давление в Сумской области Украины, а также продолжает наступление на востоке страны».

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что пауза в приостановке помощи Украине наступила в «неподходящее время» для Украины, поскольку ослабляет усилия по давлению на российского президента Владимира Путина.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.

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