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Хинштейн показал фотографию с погибшим заместителем главкома ВМФ

Хинштейн опубликовал фото с погибшим заместителем главкома ВМФ Гудковым
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с погибшим заместителем главкома Военно-морского флота РФ Михаилом Гудковым.

На опубликованной фотографии можно заметить Хинштейна и Гудкова. Военнослужащий на фото по-дружески приобнимает врио губернатора за плечо. Кадр был сделан на фоне въезда в населенный пункт Коренево.

Хинштейн ранее отметил, что Гудков после того, как стал заместителем главнокомандующего ВМФ, лично выезжал в части и бывал на огневых позициях. Он подчеркнул, что 155-я бригада выполняла все задачи, которые казались недостижимыми, и военнослужащие демонстрировали беспримерный героизм. Врио губернатора пообещал увековечить память погибшего генерал-майора на Курской земле.

О гибели Гудкова сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы края, вместе с генерал-майором погиб и его боевой товарищ Нариман Шихалиев.

Ранее стало известно о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область.

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