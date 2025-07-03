Хинштейн показал фотографию с погибшим заместителем главкома ВМФ

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с погибшим заместителем главкома Военно-морского флота РФ Михаилом Гудковым.

На опубликованной фотографии можно заметить Хинштейна и Гудкова. Военнослужащий на фото по-дружески приобнимает врио губернатора за плечо. Кадр был сделан на фоне въезда в населенный пункт Коренево.

Хинштейн ранее отметил, что Гудков после того, как стал заместителем главнокомандующего ВМФ, лично выезжал в части и бывал на огневых позициях. Он подчеркнул, что 155-я бригада выполняла все задачи, которые казались недостижимыми, и военнослужащие демонстрировали беспримерный героизм. Врио губернатора пообещал увековечить память погибшего генерал-майора на Курской земле.

О гибели Гудкова сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы края, вместе с генерал-майором погиб и его боевой товарищ Нариман Шихалиев.

Ранее стало известно о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область.