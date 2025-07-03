Стало известно о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались занять населенный пункт Теткино в Курской области. Об сообщает Telegram-канал «Северный канал», связанный с группировкой войск «Север».

Украинские штурмовики начали атаку в районе населенного пункта Бессаловка, а затем пытались занять Теткино. По информации канала, атака была успешно отбита российскими военнослужащими, а противник был отброшен вглубь украинской территории.

Уточняется, что при этом ВСУ стягивают резервы в Сумскую область, на территории которой российские войска ведут наступление, чтобы сформировать зону разграничения и обезопасить население приграничных территорий от атак ВСУ.

В конце июня The Wall Street Journal писали, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, областного центра Украины, расположенного в примерно в 30 км от границы с РФ. Как пишет газета, численность ВС РФ превосходит ВСУ «примерно в три раза».

Ранее появились кадры боев с ВСУ в курском приграничье.