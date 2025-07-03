Хинштейн отреагировал на гибель замглавкома ВМФ Гудкова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале пообещал увековечить память заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) Михаила Гудкова, который погиб в одном из приграничных районов региона.

«Он был Героем и погиб как Герой. Как замглавком, он не обязан был находиться на позициях, но не мог оставить своих военнослужащих», — написал он.

Врио главы Курской области добавил, что Гудков после того, как занял должность замглавкома ВМФ, лично выезжал в части и бывал на огневых позициях.

Хинштейн подчеркнул, что 155-я бригада выполняла боевые задачи, которые казались недостижимыми. Более того, все военнослужащие бригады «демонстрировали беспримерный героизм».

«Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь», — добавил Хинштейн.

О гибели Гудкова сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам главы края, вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ погиб и его боевой товарищ Нариман Шихалиев.

Позднее в Минобороны России подтвердили гибель замглавы ВМФ Гудкова.

Гудков был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВМФ России в марте текущего года. До этого генерал-майор командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта бригада проявила себя в ходе специальной военной операции на Украине. Гудков также был удостоен звания Героя России.

Ранее стало известно о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область.