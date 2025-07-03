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Появились подробности о задачах погибшего заместителя главкома ВМФ Гудкова

«АиФ Приморье»: генерал-майор Гудков должен был участвовать в реформе пехоты
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Юрий Смитюк/ТАСС

Заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Михаил Гудков, который погиб в одном из приграничных районов Курской области, должен был принимать участие в реформе сил морской пехоты. Такие подробности о последних поставленных перед офицером задачах появились у «АиФ Приморье».

«Командование вооруженных сил страны планировало использовать боевой опыт Михаила Евгеньевича в ходе реформы сил морской пехоты», — говорится в публикации.

По информации издания, в рамках реформы планировалось вернуться к дивизионной организации, отойдя от бригадной. Также планировалось оснастить их тяжелым вооружением и авиацией.

Среди прочего издание выяснило, что Гудков на занимаемой должности курировал все береговые войска и подразделения морской пехоты ВМФ.

О смерти замглавкома ВМФ сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его информации, вместе с генерал-майором погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Оба офицера в прошлом служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Позднее в Министерстве обороны России подтвердили гибель генерал-майора Гудкова.

Ранее в РФ указали на одну деталь в сообщении о смерти замглавкома ВМФ России под Курском.

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