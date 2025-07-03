Российские беспилотники ударили по складу боеприпасов ВСУ в ДНР

МО: ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по складу боеприпасов ВСУ у Краматорска

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по складу с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры уничтожения склада. Отмечается, что этот склад принадлежал 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Когда ВС РФ нанесли удар по украинскому складу, в Минобороны не уточнили.

«Герани» используют в ходе СВО с 2022 года. При этом эти БПЛА регулярно модернизируют. В частности, их начали оснащать 90-килограммовой кумулятивно-осколочно-фугасной зажигательной боевой частью.

16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска увеличили зону контроля на Краматорском направлении. 1 июня чиновник заявлял, что трасса Доброполье-Краматорск перестала быть хабом снабжения для группировок ВСУ в Краматорске.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль Разино в ДНР