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ВС РФ освободили Разино в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Разино в ДНР
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Сергей Аверин/РИА «Новости»

ВС РФ освободили село Разино в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Боевые действия в этом районе вели войска группировки «Центр».

23 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ освободили населенные пункты ДНР, откуда ВСУ наступали в 2023 году.

Он уточнил, что бойцам армии России за неделю удалось освободить сразу несколько населенных пунктов в ДНР. В их числе Ульяновка, Новониколаевка, поселки Запорожье и Перестройка (украинское название — Перебудова). Пушилин отметил, что взятие под контроль последнего дало возможность военным Вооруженных сил (ВС) РФ освободить все населенные пункты, откуда началось «пресловутое контрнаступление» украинцев два года назад.

Сейчас бои ведутся в пригороде Покровска (российское название — Красноармейск) в ДНР. Основной путь снабжения города для ВСУ был взят под огневой контроль ВС РФ.

Ранее главком ВСУ назвал самое тяжелое направление на фронте.

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