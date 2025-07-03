Минобороны раскрыло число уничтоженных БПЛА ВСУ и авиационных бомб за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.
«Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.
В ведомстве также заявили, что российские военнослужащие уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ.
До этого Минобороны России сообщило, что беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали утром 3 июля Белгородскую и Самарскую области.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в Липецкой области обломки БПЛА упали на жилой дом.