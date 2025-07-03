Минобороны раскрыло число уничтоженных БПЛА ВСУ и авиационных бомб за сутки

Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 8 авиационных бомб и 169 БПЛА ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

В ведомстве также заявили, что российские военнослужащие уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер ВСУ.

До этого Минобороны России сообщило, что беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали утром 3 июля Белгородскую и Самарскую области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Липецкой области обломки БПЛА упали на жилой дом.