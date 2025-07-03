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ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ в Черном море

Минобороны: в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника», — говорится в сообщении.

Подробности не приводятся.

До этого Минобороны РФ сообщило, что беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали утром 3 июля Белгородскую и Самарскую области.

Также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали город Рыльск, в результате чего частный дом получил повреждения.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 3 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

Ранее в Липецкой области обломки БПЛА упали на жилой дом.

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