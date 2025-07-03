Беспилотники Украины атаковали два региона России

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали утром 3 июля Белгородскую и Самарскую области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что это произошло в период с 8:00 мск до 10.45 мск. Средства противовоздушной обороны перехватили два дрона над территорией Самарской области и один — над территорией Белгородской области.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали город Рыльск, в результате чего частный дом получил повреждения.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 3 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Липецкой области обломки БПЛА упали на жилой дом.