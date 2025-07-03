Рогов заявил, что Киев скрывает последствия взрыва в Житомире

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают уничтожение объектов ВСУ в Житомире.

По его словам, в Житомире произошел взрыв, уничтоживший два производственных предприятия, которые могли быть переоборудованными под нужны ВСУ объектами.

«Взрыв произошел на мебельной фабрике Buczynski, расположенной в районе восточного выезда из города. <...> У меня практически нет сомнений, что здание фабрики было переоборудовано ВСУ под военный объект, а вот что хранилось там, еще предстоит выяснить», — отметил Рогов.

Он добавил, что от взрыва были уничтожены несколько стоящих рядом зданий.

До этого украинское издание «Страна.ua» опубликовало кадры момента взрыва под Житомиром на северо-западе Украины.

Издание разместило кадры из местных пабликов и с видеорегистратора. На них видно, как после детонации в небо поднимается грибовидное облако черного дыма.

Ранее жителей украинского Дрогобыча после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.