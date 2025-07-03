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Губернатор Липецкой области рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА

Артамонов: в результате атаки БПЛА на Липецкую область повреждены дом и машина
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Пресс-служба Совета Федерации РФ

В результате атаки украинских беспилотников на Липецкую область сильно пострадал дом, его жительница получила несовместимые с жизнью ранения, повреждены соседние здания и автомобиль. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, никому переселение в пункты временного размещения не понадобилось.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают оперативные службы, территорию тщательно обследуют. Населению будет оказана вся необходимая помощь, заверил губернатор.

Артамонов добавил, что в Липецком округе есть ряд сообщений от жителей о разной степени повреждения имущества. 3 июля в связи с атаками дронов пройдет заседание оперативного штаба.

Минобороны сообщило, что в ночь на 3 июля российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией России, десять из них — над Липецкой областью. В регионе пострадала 71-летняя женщина.

Ранее водители в Иркутской области попытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны.

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Атаки БПЛА на Россию
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