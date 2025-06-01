Водители в Иркутской области пытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны

Водители пытались закидать камнями вылетающие из фуры дроны, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Водители камнями забрасывали дроны со взрывчаткой, которые вылетали из фуры. Часть беспилотников атаковала военную часть. Если бы не простые мужики, то разрушения в Иркутской области могли быть серьезнее. Герои», — говорится в сообщении канала.

Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1 июня.

Это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Местные жители сообщали о хлопках и клубах дыма.

Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что на место происшествия были стянуты оперативные и силовые службы, среди которых сотрудники ФСБ, МЧС, а также бойцы Росгвардии.

Губернатор подчеркнул, что был проведен оперативный штаб. Сам Кобзев выехал в Усольский район.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.