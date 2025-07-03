За ночь над российскими регионами уничтожили 69 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 69 БПЛА ВСУ над пятью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 69 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Уточняется, что 27 дронов уничтожили в Белгородской области, 22 беспилотника сбили над территорией Воронежской области, десять БПЛА — над территорией Липецкой области, 8 дронов были уничтожены в Курской области и еще два — над Крымом.

В Липецке в результате ночной атаки украинских дронов не удалось спасти 71-летнюю женщину.

Ночью 3 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории нескольких городов региона дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более пяти беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что жители Воронежской области услышали взрывы и увидели вспышки в небе.

Ранее в ДНР перехватили более 100 украинских дронов за сутки.